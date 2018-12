Giani, giovane talento della boxe Santarcangelo strappa applausi nell'incontro di Guastalla

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:38 - 10 Dicembre 2018

E' finito in parità l'incontro di boxe disputatosi sabato 8 dicembre a Guastalla, tra Mattia Giani, pugile della Vasco De Paoli Santarcangelo, e Adam Salmane della boxe Olimpia di Carpi, allenato dall'ex campione Antonio Manfredini. GIanni, youth classe 2001, era invece seguito dal suo maestro, Tiziano "Siluro" Scarpellini.

E' proprio "Siluro" a raccontarci l'incontro: "Al via il nostro Giani attaccava l'avversario con foga mettendolo in forte difficoltà con colpi viso e corpo che vedeva l'avversario costretto a legare in continuazione vincendo nettamente il primo round.

Alla seconda ripresa vi era il ritorno di Adam che cercava di rientrare nel match con vigore e seppur di misura si aggiudicava il secondo round.

Al terzo round i pugili partivano a tutta, con il.fiato oramai al limite, cercando di vincere il round decisivo. Ne scaturiva un round equilibrato che faceva decretare il match in parità tra i tantissimi applausi dei presenti per le belle cose tecniche messe in mostra".