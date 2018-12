Bobcat prende fuoco nel capannone, scoppia il rogo in zona industriale a Riccione

Cronaca

Riccione

| 14:34 - 10 Dicembre 2018

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di lunedì in un capannone di viale Cagnina, nella zona industriale di Riccione. L'allarme è scattato intorno alle 7.23, quando una colonna di fumo si è sprigionata dalla struttura. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno forzato l'ingresso del capannone, dove erano custoditi macchinari e materiale edile. A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, è stato un bobcat, un piccolo escavatore. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la struttura, intervenendo sugli impianti e collocando all'esterno il materiale potenzialmente pericoloso. L'intervento sul posto è durato circa quattro ore.