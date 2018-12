Santarcangelo, un'ospedale di comunità congiunto alla senologia: l'ipotesi non piace al consigliere Sensoli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:22 - 10 Dicembre 2018

Interrogazione a firma Raffaella Sensoli dei Cinquestelle per ribadire il no al depotenziamento del reparto di chirurgia senologica dell’ospedale Franchini di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini.

La consigliera critica l’ipotesi di realizzare un ospedale di comunità congiunto alla chirurgia senologica di Santarcangelo, “una scelta inopportuna, che potrebbe portare al depotenziamento della senologia”. La pentastellata propone, invece, di sfruttare, per il nuovo reparto, “stabili limitrofi inutilizzati”.

Dello stesso parere anche l’onlus Il punto rosa Onlus (associazione che ha lo scopo di aiutare le donne operate al seno nella struttura di Santarcangelo), che ha interpellato i sindaci del territorio, spiega Sensoli, “chiedendo di bloccare il progetto”.