DIRETTA TESTUALE Calcio Serie C: Sambenedettese - Rimini 1-0 FINALE. Decide Calderini

Sport

Rimini

| 20:18 - 15 Dicembre 2018

FINALE: 1-0

SAMBENEDETTESE (3-5-1-1): Pegorin - Celjak (46' Gelonese) Zaffagnini Miceli - Rapisarda Rocchi Caccetta (64' Russotto) Signori Cecchini - Ilari - Calderini.

In panchina: Sala, De Paoli, Gemignani, Islamaj, Di Massimo, Panaioli.

Allenatore: Roselli.

RIMINI (4-3-3): Nava - Simoncelli (69' Venturini) Marchetti Ferrani Petti - Montanari (86' Buonaventura), Variola (83' Danso) Candido - Arlotti (83' Cecconi)

Volpe Guiebre.

In panchina: De Angelis; Brighi, Cavallari, Viti; Bandini, Battistini, Badjie; Cicarevic.

Allenatore: Acori.

ARBITRO: Colombo di Como (Assistenti: Dibenedetto di Barletta e Pappagallo di Molfetta).

RETI: 84' rig. Calderini (S).

NOTE: ammoniti Simoncelli, Rocchi, Zaffagnini, Venturini, Nava, Calderini.



Inizio partita ore 18.30



Squadre in campo: Samb in completo rossoblu con calzoncini e calzettoni blu, maglia bianca con inserto rosso rifinito di nero, calzoncini e calzettoni rossi per il Rimini.



Gara al via!



9': il primo ammonito è Simoncelli, oggi impiegato nel ruolo di terzino destro.



13': sponda di Volpe per Guiebre che cerca il sinistro dal lunghissima distanza. Mira sballata.



16': Calderini rientra sul destro e calcia da lunga distanza, parata sicura di Nava.



19': Arlotti al limite dell'area salta un avversario e calcia di sinistro, palla che termina di poco a lato alla destra di Pegorin, proteso in tuffo.



42': un lancio lungo sorprende la difesa del Rimini, ma Nava è bravissimo a uscire fin quasi al limite dell'area per anticipare Calderini. Il portiere blocca e sventa la minaccia.



45': il primo tempo finisce senza recupero.



Inizia la ripresa!



51': salvataggio miracoloso di Marchetti! Proiezione offensiva di Zaffagnini che verticalizza per Ilari, che a un passo da Nava viene stoppato dalla provvidenziale chiusura in scivolata del giovane centrale.



52': cross di Cecchini da sinistra, Nava non trattiene, Petti salva tutto e mette in calcio d'angolo.



55': sugli sviluppi di un corner Rapisarda, decentrato a destra e spalle alle porte, arretra trovando spazio in area; l'esterno si gira e calcia di sinistro cercando il palo lontano, palla che non termina lontano dal bersaglio. Brivido per Nava, comunque proteso in tuffo.



64': la Samb inserisce l'esterno offensivo Russotto, fuori il regista Caccetta, poco brillante. E' un 3-5-2 con Ilari che scala a centrocampo.



75': il primo tiro in porta del Rimini dalla lunga distanza con Variola, blocca in tuffo sulla sua destra Pegorin.



83': RIGORE SAMB. Sugli sviluppi di un corner la palla viene rimessa in area, centralmente. Rapisarda sbuca dalle retrovie e tocca la palla in spaccata, mentre Nava in uscita lo travolge.



84' GOL SAMB. Calderini di destro spiazza Nava, palla alla destra del portiere.



90': Danso salta Ilari e carica il destro, c'è la potenza, ma palla altissima.



90'+4': finisce qui. Quarta vittoria nelle ultime sei gare per la Samb. Troppo rinunciatario il Rimini.