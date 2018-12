FOTO: chef Cannavacciuolo incanta San Patrignano, alta cucina ed emozioni nel pranzo da 1300 invitati

Attualità

Dopo il successo dello speciale dello scorso anno, in cui mostrava il lavoro che c’è dietro l’apertura di un locale, raccontando anche la sua storia, Antonino Cannavacciuolo, quest’anno, ha compiuta una nuova importantissima missione: organizzare un pranzo per festeggiare i 40 anni della comunità di San Patrignano, luogo simbolo della lotta alla tossicodipendenza fondato da Vincenzo Muccioli che, dal 1978 a oggi, ha accolto gratuitamente circa 26.000 persone, diventando la più grande comunità d’Europa.





La sua missione è stata raccontata dallo speciale "Ci pensa Antonino - Un pranzo per San Patrignano", una produzione originale di Endemol Shine Italy per Discovery Italia, andata in onda domenica 9 dicembre alle 21:25 su Nove (tasto 9 del telecomando).





Seguito dalle telecamere, lo Chef è arrivato a San Patrignano per invitare alla sua tavola i circa 1.300 ragazzi ospiti della comunità. Un’impresa titanica che lo Chef ha affrontato con generosità, passione e il solito sorriso. Ad aiutarlo e accompagnarlo in questa avventura, proprio i ragazzi di San Patrignano che lo Chef ha conosciuto nei vari luoghi della comunità e, in particolare, nei settori di formazione professionale legati appunto all’agro-alimentare come il ristorante, la cucina, l’orto, il panifico e il caseificio. Oltre a fornirgli gli ingredienti per realizzare il menu prescelto e dargli una mano ai fornelli, i ragazzi hanno raccontato allo Chef le loro storie e le loro speranze per il futuro, dando un messaggio importante a favore della vita. Per Antonino Cannavacciuolo un viaggio all’interno della comunità toccando con mano la voglia di riscatto, le difficoltà e i sentimenti che animano un luogo che, in questi 40 anni, ha fatto la storia della lotta alla droga in Italia e in Europa.