Ridare vita a oggetti e vestiti non più utilizzati: alla scoperta della Casa Matta di San Giovanni

San Giovanni in Marignano

| 12:35 - 10 Dicembre 2018

La Casa Matta, che si trova in Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano, presso l'ex sede comunale, è un luogo in cui è possibile portare e donare indumenti, oggetti e materiali non più utilizzati e trovarne altri a cui dare una nuova vita.

Aperta dal 2013, è ben presto diventata un punto di incontro e aggregazione per tantissime persone che, con la loro presenza, animano il progetto diventandone automaticamente parte orgogliosamente attiva. Lo scopo sociale è importante: devolvere quanto incassato alla realizzazione di progetti a carattere sociale o culturale nel Comune di San Giovanni in Marignano. Il progetto, realizzato con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, a cura di Auser Rimini, è attivo grazie all'impegno ed alla propensione alla solidarietà di qualche anima sensibile sempre pronta a far rete e ad aiutare. Nel periodo natalizio Gloria e le altre volontarie saranno pronte ad accogliere i sempre numerosi ospiti, scherzosamente detti "inquilini". Con i proventi delle donazioni, ogni anno la Casa Matta sostiene delle cause importanti: il progetto che a breve verrà presentato è molto significativo.