Coriano 'vince' 15.000 euro al bando europeo che premiava le iscrizioni più veloci

Attualità

Coriano

| 12:29 - 10 Dicembre 2018

Venerdì 7 dicembre sono arrivati i risultati del bando wifi4eu: la Commissione Europea ha infatti comunicato i nomi dei comuni che hanno vinto il voucher di € 15.000,00. Il Comune di Coriano è risultato tra i vincitori.

Al click day del 7 novembre scorso il comune di Coriano ha partecipato insieme ad altre 13.000 municipalità di tutta Europa, di cui 3.202 sono comuni italiani. L’assegnazione del voucher è stata effettuata secondo il principio “first come, first served” (traducibile in “chi prima arriva meglio alloggia”), e Coriano è riuscito ad aggiudicarsi il voucher.



DICHIARAZIONE DEL SINDACO SPINELLI: ”I ringraziamenti vanno soprattutto, a coloro che si è adoperato per la buona riuscita di questo bando. La dott.ssa Carla Franchini e l’ing. Simone Torsani si stanno veramente impegnando al massimo per rendere Coriano sempre più al passo delle migliori tecnologie e con la scarsità di risorse finanziarie, questo obbiettivo raggiunto è veramente un bell’aiuto