Un busto per Renzo Pasolini, sabato cerimonia celebrativa del grande sportivo riminese

Eventi

Rimini

| 12:08 - 10 Dicembre 2018

Avrà inizio alle ore 12,30 di sabato 15 dicembre la cerimonia nel corso della quale sarà scoperto il busto di Renzo Pasolini, il leggendario pilota riminese tragicamente scomparso nel maggio del 1973.

A 80 anni dalla nascita e a 45 da quel momento ancora indelebile nella memoria di tanti riminesi, il Motoclub Renzo Pasolini e la Città di Rimini onorano la figura di quello straordinario sportivo con l’installazione di un monumento a lui dedicato che non poteva trovare collocazione migliore che nelle vicinanze dei luoghi che lo videro nascere e crescere.

Il luogo scelto per l’installazione che sarà inaugurata sabato prossimo si trova infatti proprio di fronte alla chiesa della Colonnella, a pochi metri dalla casa in cui il padre Massimo e poi il fratello Paolo ebbero l’officina punto di riferimento per tanti motociclisti riminesi.

Il busto realizzato nei laboratori della BBTEK di San Marino, è opera dello scultore Massimo Fraternali.