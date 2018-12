Riccione, Geat gestirà gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica

Attualità

Riccione

| 12:03 - 10 Dicembre 2018

Con l’approvazione della convenzione di gestione, la giunta comunale, in previsione della scadenza al 31 dicembre 2018 della concessione attuale tra il Comune di Riccione e Acer per la gestione degli immobili Erp, ha dato il via libera all’affidamento a Geat per la durata di 10 anni.

Le funzioni della società partecipata, di cui il Comune di Riccione è socio di maggioranza per una quota pari al 98,11% , e che svolge attualmente il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale in global service, vengono così estese alla gestione tecnica e amministrativa, oltre che manutentiva, degli alloggi Erp. Il gettito complessivo dei ricavi da immobili Erp permetterà a Geat di far fronte ai costi di gestione che, peraltro, applicherà una riduzione del 5% sul costo di gestione stabilito dalla Conferenza degli Enti secondo gli indirizzi delle legge regionale 24/2001 già applicati ad Acer.

In questo modo si applica con incisività la distinzione tra l’attività operativa e gestionale affidata a Geat rispetto alle competenze di programmazione, indirizzo e regolamentazione degli alloggi Erp, che rimangono in capo al Comune.

Per il vice sindaco e assessore servizi alla persona Laura Galli “ con la conduzione diretta, attraverso la partecipata Geat, del patrimonio comunale a gestione pubblica per gli alloggi Erp e ad affitto calmierato, vogliamo dare risposte precise e puntuali in termini e organizzativi. Si tratta di 250 alloggi complessivi in concessione per i quali Geat si occuperà delle condizioni patrimoniale, contrattuale e manutentiva così da garantire un articolato servizio di gestione”.