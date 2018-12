Joyspell Gospel Choir venerdì 14 in concerto a Novafeltria tra musica classica e spirituals

Eventi

Novafeltria

| 11:49 - 10 Dicembre 2018

Secondo appuntamento in abbonamento per il Teatro Sociale Novafeltria, venerdì 14 dicembre ore 21, molto atteso per Novafeltria Città della Musica, con il Joyspell Gospel Choir che propone Freedom Suite.

Un coro composto da tredici cantanti con special guest Stefano Sardi, che vede la direzione e gli arrangiamenti di Sara Jane Ghiotti.

Un concerto che racconta, attraverso la musica, un vero e proprio viaggio nella cultura afro americana del canto corale “a cappella”. Dai primi canti dei campi di lavoro, worksong della schiavitù, alle improvvisazioni vocali delle Ring Shout della conversione, passando per la tradizione del Barber Shop, del gospel e degli spiritual della fusione fra musica classica e cultura africana.

Simone Migani accompagnerà il coro al pianoforte, mentre Pasquale Montuori sarà alla batteria.

Un’occasione per entrare nell’atmosfera natalizia e scambiarsi gli auguri in teatro, accompagnati da sonorità di grande livello, con la volontà di rafforzare in ogni appuntamento il senso di appartenenza a una nuova comunità ideale accolta in questo spazio.

Grazie al contributo degli Amici del teatro, che rappresentano la solidarietà del pubblico del Teatro Sociale Novafeltria e dei cittadini della comunità della Valmarecchia, per il concerto del 14 dicembre sono disponibili 8 biglietti sospesi: 8 biglietti omaggio a disposizione di chiunque li desideri. Per ricevere informazioni sulla modalità di consegna è necessario chiamare il numero 333 3474242.

BIO

Il Joyspell Gospel Choir nasce da laboratori, divenuti ora stabili, di ricerca e sperimentazione per meglio comprendere le radici dello spiritual e del gospel.

Un coro che è più una famiglia: un’occasione per condividere il grande amore per la musica, ma anche il piacere di stare assieme. La coesione del coro è il suo elemento vincente e gli arrangiamenti, pieni di dinamiche e chiaroscuri, ne valorizzano il grande talento. Il gruppo si è esibito in varie città della Romagna, partecipando anche a rassegne di cori, sempre con grande riscontro di pubblico. Ha partecipato a due edizioni della Gospel Connection e a diversi seminari di Canto corale e improvvisazione vocale.

La formazione

Soprani: Simona Ceci, Paola Sanna, Antonella Canini

Contralti: Carlotta D'Orazio, Noemi Beccari, Anna Bernardini, Francesca Lucchi

Tenoresse: Silvia Colonna, Federica Pileggi, Cristina Vitri

Bassi: Michele Baccaro, Alessandro Paoloni, Giacomo Vignali

Direzione e arrangiamenti: Sara Jane Ghiotti

Simone Migani, piano

Pasquale Montuori, batteria

Special guest Stefano Sardi