Racket dei parcheggiatori abusivi davanti all’ospedale, arrestati due richiedenti asilo

Cronaca

Rimini

| 11:33 - 10 Dicembre 2018

Due nigeriani sono stati arrestati dai Carabinieri di Miramare per estorsione nei confronti di due connazionali di "professione" parcheggiatori abusivi. Gli arrestati, come raccontano i quotidiani locali, avrebbero in più occasioni, richiesto un "contributo" prima ogni mese, poi ogni settimana, da parte dei posteggiatori abusivi che si trovano nei parcheggi dell'ospedale di Rimini. Per i trasgressori botte, minacce e rapine. Secondo quanto ricostruito i due soggetti si sarebbero presentati come affiliati alla "Black Axe", un gruppo criminale nigeriano. Sono in corso indagini per capire se quanto millantato dai due sia reale o usato solo per intimidire le vittime. I Carabinieri sono giunti all'arresto dei due grazie ad alcune banconote del "pizzo" segnate che hanno permesso di risalire a loro. L'accusa è estorsione continuata in concorso.