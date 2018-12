Overdose in discoteca: mix di alcol e droghe, paura per una ragazza 26enne

Cronaca

Rimini

| 11:24 - 10 Dicembre 2018

E' crollata a terra dopo aver passato la serata alla discoteca Classic di Rimini. Una 26enne aveva passato la notte nel locale riminese e, a festa finita, all'alba di domenica, si è sentita male davanti agli amici. Portata d'urgenza in ospedale a Rimini, è stata sottoposta ai controlli. Secondo i primi riscontri la ragazza aveva assunto droga, probabilmente metanfetamine, acquistate durante la serata. Non risulterebbe infatti che fosse arrivata al locale già provvista di stupefacente. Il tutto aggiunto anche all'assunzione di alcool, ha provocato il malore nella 26enne. Le indagini sono in corso da parte della Polizia.