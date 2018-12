Calcio locale e Rimini Calcio dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini. Ospiti: Sabattini, Muratori e Rebuttini

Sport

Rimini

| 22:50 - 09 Dicembre 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini (canale 86), in Calcio di Rigore gli ospiti della 15a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, l'attaccante della Vis Novafeltria Calcio William Muratori, il difensore del Gabicce Gradara Alberto Sabattini e il direttore generale della Virtus Castelfranco Gianluigi Rebuttini.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 15a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, il giornalista Cristiano Cerbara e l'opinionista Renzo Baldisserri.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Il programma è visibile anche in diretta web/streaming all'indirizzo:



http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html









I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:



Avezzano vs Savignanese; Francavilla vs Santarcangelo; Cesena vs Vastese; Sammaurese vs Jesina; Sangiustese vs Forlì(Serie D); Virtus Castelfranco vs Massa Lombarda (Eccellenza); F. Cava vs Russi e Vis Misano vs Reno (Promozione); Riccione vs S. Ermete; AltaValconca vs Novafeltria (Prima Categoria). Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Sintesi,interviste, valutazioni e approfondimenti della gara tra Rimini vs Albinoleffe. La presentazione del prossimo avversario del Rimini (Monza). Il mercato, la gestione Acori e temi legati al centro sportivo, aiuti da parte della città e disagi stadio. Analisi, dibattito, contributi filmati per la durata di 65 minuti.



Ricordiamo infine l'appuntamento con “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) giovedì 13 dicembre in prima serata, alle ore 20:30. Quindicesimo appuntamento dedicato al settore giovanile della Perla Verde Riccione.