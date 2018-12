Volley femminile, Riccione in giornata no: sconfitta per 3-0 sul parquet del Pontevecchio

Sport

Riccione

| 20:35 - 09 Dicembre 2018

Secca sconfitta per 3-0 del Riccione sul parquet del Pontevecchio (25-18, 25-20,25-15): è la seconda dopo quella di Ravenna. Pontevecchio ha giocato, Riccione: non poteva che finire così come è finita ovvero con un secco 3 a 0 per le emiliane. Fuori dalle mura amiche Riccione ultimamente denuncia qualche problema di personalità e non è di certo, in questo momento, quella bella squadra determinata e che esprime un bel volley che si ammirava nelle prime partite di campionato.

Commenta il coach Lazzarini: " Risultato amaro, sapevamo che Pontevecchio fosse un avversario ostico, una squadra da approcciare con grande voglia e carica. Non voglio che si crei l'alibi del palazzetto buio, freddo e dell'interruzione del match per 20 minuti causa balck-out della palestra. Abbiamo fatto un passo indietro nel gioco perchè è mancata la voglia, si è giocato con superficialità. All'inizio eravamo un squadra che si dava molto da fare mentre ora c'è troppa leggerezza. Da notare il libero Pari che fino all'ultimo sembrava non dovesse giocare e che è riuscita ugualmente a fare una buona prestazione e a mio parere la migliore in campo. Mi prendo tutta la responsabilità del risultato e del brutto spettacolo a cui hanno assistito le persone che hanno fatto questa lunga trasferta per sostenere Riccione. Ora bisogna ripartire compatti tutti insieme consapevoli che non è una singola persona a fare la differenza".

Prossimo appuntamento per Ugolini e compagne è sabato 15 dicembre ora 17, al Pala Nicoletti, arriva Nettunia Bologna, nella giornata che sarà dedicata all'Associazione Donatori Midollo Osseo.