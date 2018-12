Calcio RSM, debutto felice per mister Ceci: hurrà Tre Penne. San Giovanni ko, vince il Faetano

Sport

Repubblica San Marino

| 20:15 - 09 Dicembre 2018

Il Tre Penne centra la terza vittoria su tre scrollandosi momentaneamente di dosso la Juvenes-Dogana – ferma per il turno di riposo – al gradino più alto della classifica del Q2 e regalando un debutto felice a Stefano Ceci, di ritorno sulla panchina biancoazzurra dopo sei anni.

Niente da fare per il San Giovanni, superato con un 3-0 che ha in Enrico Cibelli, Andrea Rossi e Mirko Palazzi i cofirmatari. Il primo è autore dell’1-0, che è anche il parziale sul quale le due squadre vanno all’intervallo, mentre il secondo ed il terzo chiudono a doppia mandata un successo che per la formazione di Città diventa il sesto di fila considerando campionato e coppa.

Il San Giovanni resta a quota 3, dalla quale si stacca invece il Faetano, capace di centrare la seconda vittoria su due (alla prima giornata ha riposato) contro una Virtus ancora alla ricerca della prima gioia stagionale e dei primi punti nel Q2. 2-0 il risultato al termine dei primi 45’, scritto per intero dalla doppietta di Eric Fedeli. Il nuovo entrato Matteo Giardi accorcia le distanze per la formazione neroverde, riportata però sul -2 dal quasi omonimo Mattia Giardi, al secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno contro il Cailungo.

Faetano che in classifica aggancia la Juvenes al secondo posto, mentre nelle retrovie si sbloccano Cosmos e Cailungo, che per effetto del pareggio senza reti di Montecchio incamerano entrambi il primo punto nel Q2, lasciando la Virtus da sola sul fondo dello schieramento con zero punti.