Calcio Eccellenza, il Cattolica sconfitto al Calbi dall'Argentana. Espulso Boschetti

Sport

Cattolica

| 19:56 - 09 Dicembre 2018

Il Cattolica cade in casa per mano dell'Argentana per 1-0 al termine di una partita non giocata bene e chiusa in dieci per l'espulsione diretta di Boschetti al 35' della ripresa.

Il gol partita al 33′ del primo tempo con Pagani su sponda di Protti su azione ispirata da Albonetti.

Nella ripresa il Cattolica ha invocato un calcio di rigoreper un presunto fallo di Sartori, ammonito per proteste. Al quarto d’ora corner del nuovo arrivato Sale, colpo di testa di Sartori e parata di Santopolo. Al 48' l'Argentana ha avuto l'occasiooen per raddoppiare con Fabris lanciato a rete da Semprini, ma Palazzi fa buona guardia.

IL TABELLINO

CATTOLICA: Palazzi, Casolla, Di Addario, Sale, Bianchi, Tombari, Boschetti, Pari, Protino, Sartori, Bartomioli. Sono entrati: Sylla, Crusz, Mercuri, Bacchielli, Amati. A disp. Tarsi. All. Angelini

ARGENTANA: Santopolo, Frighi, Alberi, Brandolini, Albonetti, Formigoni, Pappalardo, Fabris, Senese, Pagani, Protti. A disp. Salvigni, Melloni, Folegatti, Crimi, Semprini, Barbatani, Luciani. All. Rambaldi

ARBITRO: Porchia di Bologna (Ashir di Ravenna- Lusetti di Reggio Emilia)

RETE: 33' pt. Pagani

NOTE: Espulso: 35' st. Boschetti