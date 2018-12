Calcio D, la Sammaurese agguanta il pareggio sul filo di lana con Zuppardo

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:02 - 09 Dicembre 2018

Dopo la bellissima vittoria nel derby con la Savignanese, arriva un pareggio interno per la Sammaurese: 1-1 in casa con la Jesina. Il punto è stato strappato con le unghie e con i denti in quanto gli ospiti, in superiorità numerica per tutta la ripresa, sono andati in vantaggio al 7’ della ripresa con Bubalo ed hanno avuto alcune occasioni per mettere al sicuro il risultato; poi sono stati raggiunti nel recupero dalla rete di bomber Zuppardo su assist di Diop. Il match si è giocato alla pari e la Sammaurese ha datio dimostrazione di grande carattere.

Nel primo tempo la Sammaurese fatica ad arrivare al tiro, mentre la Jesina è pericolosa solo su palla inattiva. Al 45' però i ragazzi di Mastronicola rimangono in dieci per l'espulsione di Lombardi. Mercoledì trasferta ad Isernia.

Il tabellino

SAMMAURESE-JESINA 1-1

Sammaurese: Baldassarri, Maioli, Spumahin (43’ st Diop), Rosini, Merciari (10’ st Toromani), Lombardi N., Scarponi, Errico, Zuppardo, Pieri (10’ st Maggioli), Louati (28’ st Alfonsi). All.: Mastronicola.

Jesina: Anconetani, Martedì, Pasqualini, Riccio, Nonni, Bordo, Trudo (38’ st Magnanelli), Yabrè, Bubalo, Ricci (30’ st Ceccuzzi), Cameruccio. All.: Ciampelli.

Arbitro: Peletti di Crema.



Reti: 7’ st Bubalo, 47’ st Zuppardo

Note: Ammoniti: 18’ pt Ricci, 26’ pt, Cameruccio, 32’ pt Louati, 39’ pt Scarponi, 42’ pt Bubalo. Espulsi 46’ pt N. Lombardi

RISULTATI Avezzano-Savignanese 2-1 (Besana, Padovani; Succi); Francavilla-Santarcangelo 0-0; Giulianova-Pineto 0-4; Matelica-Recanatese 2-3 (Angelilli, Sivilla, Borrelli, Pera, Margarita); Sangiustese-Forlì 1-1 (Camillucci); San Nicolò Notaresco-Montegiorgio 1-1 (Sbarbati, Bontà); Cesena-Vastese 3-1; Agnonese-Isernia 0-0; Castelfidardo-Campobasso 1-3 (Rivi, Musetti, Cogliati); Sammaurese-Jesina 1-1 (Bubalo, Zuppardo).



CLASSIFICA Matelica 36, Cesena 35, Sangiustese 29, San Nicolò 28, Recanatese 28, Pineto 28, Giulianova 23, Francavilla 23, Sammaurese 23, Savignanese 20, Santarcangelo 19, Vastese 17, Jesina 15, Isernia 15, Avezzano (-3) 14, Montegiorgio 14, Agnonese 14, Campobasso (-2) 14, Forlì 13, Castelfidardo 12.