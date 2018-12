Migranti: San Marino, al Global Compact per ruolo importante

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:23 - 09 Dicembre 2018

La partecipazione di San Marino a Marrakech al 'Global Compact', la Conferenza intergovernativa per l'adozione di un Patto Globale per le migrazioni "è ispirata alla costante volontà della Repubblica di avere un ruolo determinante nel campo della difesa dei diritti umani, sostenendo i principi del multilateralismo, nella volontà di fornire un proprio contributo ad una tematica quanto mai attuale e cogente come quella delle migrazioni". E' quanto si legge in una nota del Titano, il cui Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Politici e Giustizia, Nicola Renzi, interverrà - nel pomeriggio di lunedì - in seduta plenaria durante il dibattito. Quella delle migrazioni, viene spiegato, è una "tematica più volte affrontata anche dal Consiglio Grande e Generale mediante l'adozione di Ordini del Giorno, e segnatamente quello adottato il 7 marzo che, tra l'altro, impegna il Governo a 'continuare a sostenere nei consessi internazionali, in particolare nell'ambito dell'Osce, e nell'ambito della negoziazione nei prossimi mesi del Global Compact on Migration and Refugees i diritti dei rifugiati e delle persone vittime di condizioni politiche ed economiche tragiche'".