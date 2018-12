Calcio Promozione: Pietracuta, tre punti d'oro. I rossoblu espugnano Morciano (1-3)

Sport

Morciano di Romagna

| 18:12 - 09 Dicembre 2018

MORCIANO: Marconi, Rapazzetti (32' Torre), Muccini, Rocchetti, Ingrosso (46' Monaldi), Tenti; Baki, Simoncelli; Angelelli, Sperandio (72' Volponi), Longoni (46' Molfetta).

In panchina: Ostolani, Polini, Ragno, Bartolini. All. Pessina.

PIETRACUTA: Lasagni, Moretti, Masini, Tosi, Pavani (80' Alessandrni), El Haloui; Tomassini D. (90' Bernardi), Golinucci; Fratti, Tani, Fabbri D. (41' Gessaroli, 62' Mularoni).

In panchina: Balducci, Giovanetti, Tadzhybayev, Tomassini F.R., Spadazzi. All. Fregnani.

ARBITRO: Moretti di Cesena (Assistenti: Catte di Rimini e Ravaioli di Ravenna).

RETI: 36' Simoncelli (M), 38' rig. Fratti (P), 80' Golinucci (P), 93' Bernardi (P).

NOTE: espulso Angelelli, ammoniti Rapazzetti, Ingrosso, Tenti, Baki, Simoncelli, Volponi, Fabbri, Tomassini, Gessaroli, Pavani, Alessandrini.





Pietracuta corsaro in trasferta sul campo del Morciano (1-3), in una sfida chiave per la salvezza. Nel primo tempo pallino del gioco in mano agli ospiti, pericolosi all'8' con Tani, che dopo uno scambio con Fratti calcia addosso a Marconi, Tomassini spreca il tap-in calciando alto. Al 15' pericoloso tiro cross di Tani che non trova deviazioni sottoporta. Su corner arriva il tocco di Moretti al limite dell'area piccola, con la palla che termina a lato. Al 36' Morciano in vantaggio con una veloce ripartenza che porta al gol dell'esordiente Simoncelli, giunto in settimana dal Gabicce. Dopo la rete lo snodo cruciale del match: esultanza troppo focosa di Simoncelli e Baki, davanti ai tifosi del Pietracuta, Angelelli dice qualcsa di troppo all'arbitro e viene espulso. Il Pietracuta trova il pareggio con Davide Fabbri atterrato in area da Marconi. Il centrocampista esce per infortunio, mentre Fratti trasforma dagl undici metri. Nella ripresa il Pietracuta continua a condurre le danze, trovando il vantaggio al 79' con Golinucci in mischia su calcio d'angolo. Morciano a questo punto costretto a sbilanciarsi, subendo il tris nel recupero: il baby Bernardi, classe 2003, salta Marconi in uscita e infila con l'aiuto del palo e di un tocco di Torre.