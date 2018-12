Calcio 1a Cat: Rivazzurra Miramare sconfitto dal Bakia (0-1). Un espulso per parte: Valentini e Farabegoli

Sport

Miramare

| 17:45 - 09 Dicembre 2018

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pelliccioni, Bonucci (85' Hoffer), Giuliano, Pauri (90' Gaido), Valentini, Casali; Mularoni, Amadori (61' Gabellini); Montanari, Fabbri (80' Asioli), Antonioli (73' Sulpizio).

In panchina: Ricci, Molari, Bernardi, Baronio. All. Morolli.

BAKIA CESENATICO: Cappelli, Savadori, Spagnoli, Magnani S. (65' Angelini), Catalano, Farabegoli; Gambacorta, Qatja (56' Faggi); Magnani A. (72' Agostinelli), Candoli (92' Ugone), Battistini.

In panchina: Pieri, Turrini, Battistini, Urbini, Domeniconi. All. Bertaccini.

ARBITRO: Hafidi di Ravenna.

RETI: 49' Magnani A.

NOTE: espulsi Farabegoli, Valentini; ammoniti Mularoni, Amadori, Antonioli, Catalano.





Dopo la vittoria nel recupero con il Bellaria, altri tre punti per il Bakia, che supera a domicilio il Rivazzurra Miramare (0-1). Primo tempo avaro di emozioni, con qualche schermaglia solo sui calci piazzati. Al 49' Bakia in vantaggio: Savadori affonda sulla destra, crossa al centro, prodezza di Andrea Magnani che controlla spalle alla porta, si gira e batte Pelliccioni. Al 60' Bakia in dieci per l'espulsione di Farabegoli, ma i riminesi non approfittano dell'uomo in più. La parità numerica viene ripristinata all'80', quando Valentini viene espulso per fallo da ultimo uomo. Sulla punizione seguente, Pelliccioni vola a deviare la conclusione dello specialista Agostinelli.