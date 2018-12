Calcio 2a Cat: Colonnella - San Patrignano 2-1, brilla il giovane Sapucci. Segnano Bucci e Buratti

Sport

Rimini

| 17:34 - 09 Dicembre 2018

COLONNELLA: Castelgrande, Bordoni (60' Biagini), Ricci, Vitali, Prunella, Sapucci; Lazzari, Polverini; Buratti, Becchimanzi, Bucci.

In panchina: Barone, Odiasu. All. Bianchi.

SAN PATRIGNANO: Strambini, Bertacchi (70' Turrini), Musso, Boccolini, Tracuto, Pantanetti; Intili, Landinetti; Colombo, Pappagallo, El Bargui.

In panchina: Batta, Tagliarini, Persico, Valenti. All. Lualdi.

ARBITRO: Pincio di Cesena.

RETI: 3' Bucci (C), 30' Intili (SP), 63' Buratti (C).

NOTE: espulso Buratti, ammoniti Bucci, Pantanetti, Intili, Landinetti.





La Colonnella supera 2-1 il San Patrignano. Locali subito in forcing premiati dal gol del vantaggio: al 3' Sapucci affonda sulla fascia sinistra e serve al centro il piatto vincente di Bucci. Ancora Sapucci protagonista sulla fascia all'8', l'esterno evita anche il portiere Strambini, ma si defila troppo, calciando fuori. Il San Patrignano trova il pareggio al 31' sugli sviluppi di un corner, con Intili lasciato solo alla destra di Castelgrande, il n.7 ospite infila imparabilmente in rete. Nel secondo tempo la Colonnella preme alla ricerca del gol partita. Al 63' è Buratti a trovare in mischia la rete del 2-1. La reazione degli ospiti non produce grandi pericoli per la porta difesa da Castelgrande. Ultimi minuti concitati, ma i gialloblu locali resistono, mantenendo il gol di vantaggio.