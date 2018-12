Calcio Promozione: convincente prestazione dell'Igea Marina, San Pietro in Vincoli battuto 3-0

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:23 - 09 Dicembre 2018

IGEA MARINA: Berardi, Minacapilli, Bocchini, Loi (80' Abbondanza), Zanotti, Venturi; Della Rosa (64' Marchini), Casadei; Mema (86' Bellavista), Pirini (92' Magnani), Morri (53' Brighi).

In panchina: Forlani, Pruccoli, Righini, Ricci. All. Gavagnin.

SAN PIETRO IN VINCOLI: Senofieni, Senja (46' Marangoni), Brandino, Della Pasqua, Casadio, Ghetti; Marocchi, Ravaioli (81' Calbucci); Russomanno, Rocchi (64' Fabbri), Gjordumi.

In panchina: Beltran, Montaletti, Agostini, Spazzoli, Lecce, Valgiusti. All. Vezzali.

ARBITRO: Navarino di Forlì (Assistenti: Pili e Allmeta di Rimini).

RETI: 37' Della Rosa, 77' e 84' Brighi.

NOTE: espulso al 93' Pirini (I). Ammoniti: Ravaioli, Morri, Marangoni, Brighi, Berardi.





Convincente vittoria per 3-0 dell'Igea Marina sul San Pietro in Vincoli. Subito pericolosi i riminesi al 2' con un colpo di testa di Mema che termina di poco a lato. Al 10' punizione di Morri a servire Bocchini sul secondo palo, il colpo di testa viene deviato dal portiere Senofieni in corner. Gli ospiti rispondono al 19' con un'azione convulsa che porta al tiro ravvicinato Marocchi, Berardi si salva di istinto deviando di piede. Alla mezz'ora è invece Brandino a cercare il pallonetto dalla distanza, la sfera finisce di poco a lato, alla destra di Bernardi. L'Igea Marina passa in vantaggio al 37': Della Rosa lancia Minacapilli che affonda sulla fascia, palla arretrata allo stesso Della Rosa, il triangolo si chiude perfettamente e il giovane esterno dell'Igea Marina, classe 2001, supera Senofieni. Il San Pietro in Vincoli sfiora il pareggio al 41' con una punizione di Brandino, vola Berardi sulla sua destra: la palla non trattenuta dal portiere viene poi allontanata da Zanotti, che anticipa il tap-in di Rocchi. Il portiere dell'Igea Marina è protagonista in avvio di ripresa al 47': cross di Brandino da sinistra, Russomanno spalle alla porta si gira e calcia in porta, Berardi si distende sulla sua destra e mette in calcio d'angolo. E' l'unico vero brivido per la difesa dell'igea Marina, che raddoppia in contropiede al 77': Brighi cambia dalla sinistra cambia gioco per Marchini che dal limite calcia in diagonale. Lo stesso Brighi, che ha seguito l'azione, corregge la traiettoria, deviando in rete. Passano sette minuti e arriva il tris: Bocchini verticalizza per Brighi che solo davanti a Senofieni infila con un tocco morbido a scavalcare l'estremo difensore avversario. La gara si chiude con il rosso comminato a Pirini, appena sostituito, per proteste ('93).