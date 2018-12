Calcio 1a Cat: Alta Valconca sorpresa, sconfitto 2-0 il Novafeltria

Sport

Saludecio

| 16:36 - 09 Dicembre 2018

ALTA VALCONCA: Bornacci, Ferri, Bertuccioli, Niang (61' Cevoli), Tenti, Ceramicola; Pazzaglini M., Amadei; Pasini, Ricciatti, Gori (58' Morolli).

In panchina: Tullio, Palmerini, Pazzaglini A., Saioni, Sani. All. Delmonte.

NOVAFELTRIA: Semprini, Cupi (88' Outaadi), Gori, Amantini, Balducci, Rinaldi; Sebastiani (46' Mainardi), Gregori (46' Baldinini); Stefanelli, Muratori, Mahmutaj (56' Piccari).

In panchina: Casali, Crociani, Arapi, Corazza, Morciano. All. Fabbri.

ARBITRO: Rossi di Cesena.

RETI: 35' Ceramicola (AV), 95' Pasini (AV).

NOTE: ammoniti Balducci, Mahmutaj, Amadei, Ceramicola, Amantini, Muratori, Bornacci, Pasini. Angoli: 7-1. Recupero: 1+5'.





L'Alta Valconca conquista a sorpresa tre punti salvezza in casa, contro il quotato Novafeltria. Gli ospiti sprecano la palla del vantaggio al 16', con Mahmutaj che tutto solo davanti a Bornacci si fa ipnotizzare dal portiere. Semprini non è da meno, rispetto a Bornacci, e salva il risultato al 31', prima di arrendersi senza colpe a Ceramicola al 35'. Ancora Semprini evita di piede il raddoppio al 44', mentre al 46' protesta il Novafeltria: Muratori atterrato al limite dell'area, l'arbitro concede la punizione, ma poi fischia la fine del primo tempo. Nella ripresa forcing del Novafeltria alla ricerca del pari, in particolare Cupi sfiora il gol al 65', ma l'Alta Valconca si difende con bravura. Nel recupero Pasini firma il bis.