Calcio C, martedì al Neri il Rimini affronta il Monza di Brocchi che insegue i playoff. La prevendita

15:08 - 09 Dicembre 2018

Martedì alle ore 19 il Rimini torna in campo (diretta su Sportitalia) per il turno infrasettimanale ospitando il Monza che sabato ha centrato la prima vittoria casalinga dell'era Berlusconi-Galliani-Brocchi (3-0 al Giana Erminio con un super Reginaldo) - la seconda dell'era Brocchi - mostrando anche un buon calcio. I brianzoli col cambio di proprietà puntano alla promozione diretta, ma sono attardati in classifica (20 punti). Per l’allenatore monzese Cristian Brocchi la striscia parla di 9 punti in 7 partite, mentre col nuovo tandem dirigenziale i brianzoli hanno totalizzato solo 11 punti in 12 gare: dunque, rispetto agli obiettivi iniziali c'è da pedalare. Il Monza ha la seguente striscia: 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Ha seganto 14 gol e ne ha subiti 15 (differenza reti -1 cotro il -6 del Rimini, il terz'ultimo saldo negativo dopo Virtus Verona e Renate (-15 e -7).



QUI RIMINI Domenica mattina la squadra di Acori si è allenata e lo farà anche lunedì pomeriggio. Dopo la sfida con i brianzoli gli allenamenti riprenderanno mercoledì pomeriggio poi, sempre al “Neri”, il lavoro proseguirà giovedì e venerdì mattina, giorno della rifinitura. Sabato mattina la partenza alla volta delle Marche dove, alle 18.30, i ragazzi in maglia a scacchi affronteranno la Sambenedettese.

