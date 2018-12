Volley C femminile, Banca di San Marino cade per mano della Teodora 3-0. Esordio per coach Sarti

Sport

| 14:34 - 09 Dicembre 2018

Teodora Ravenna 0 a 3 (19, 23, 20). Nella Banca di San Marino fa il suo esordio in panchina il nuovo tecnico Stefano Sarti (vedi nota in calce), subentrato solo venerdì 7 dicembre a Fabio Palazzi. In partita si gioca su un ritmo molto lento e si vedono diversi errori da parte di ambo le squadre con le titane particolarmente in difficoltà in ricezione e in difesa. Sopratutto contro gli attacchi da posto 4 di Fontemaggi.

Primo set con le padrone di casa che vanno subito sotto (sul 2/6 primo time-out per le titane), palesando difficoltà soprattutto in ricezione e difesa. Il set va avanti senza scossoni con la Banca di San Marino che non riesce mai ad avvicinarsi a più di 3 o 4 punti dalle avversarie che chiudono senza troppi problemi sul 19/25. Nel secondo parziale le sammarinesi partono bene (3/0) ma le bizantine rientrano subito (3/3) e si va avanti punto a punto fino al 7/7 quando Ravenna produce un break di 0/3 (7/10) che spinge coach Sarti a chiamare il primo time out della frazione di gioco. Le ospiti allungano ma le titane stavolta sono brave a rientrare con Pasini e Fiorucci (16/17). Si finisce sul filo di lana con la Teodora che la spunta per 23/25. Terzo set con le due squadre sempre vicine nel punteggio fino al 12/12 quando tre attacchi consecutivi di Fiorucci creano il break che porta Ravenna a chiedere time-out (15/12). La Teodora reagisce benissimo e piazza un parziale di 1/6 (16/18) che costringe la panchina delle padrone di casa a chiamare il time-out a sua volta. E’ il break decisivo: le ospiti non si fanno più raggiungere e chiudono sul 20/25.

LA SCHEDA DI SARTI Stefano Sarti (foto) è uno dei volti più noti della pallavolo locale. Dall’88 al ’91 ha allenato e giocato nella Rimini Pallavolo in campo maschile. E’ poi passato al Viserba, allenando gli uomini dal ’91 al ’98 e portandoli fino alla B/2. Dopo la crisi che ha investito la società riminese, è passato al settore femminile del Viserba portando una under 18 che giocava in serie D fino alla B2. Con questa società ha una sorta di “record” molto particolare: tra serie C e B2 ha vinto ben 42 partite di fila. Dopo l’esperienza viserbese ha lavorato per tante altre società dedicandosi negli ultimi anni soprattutto al settore giovanile femminile e alla docenza. Attualmente sta facendo crescere i settori giovanili del Villa Verucchio Volley, società con la quale la Beach & Park San Marino ha un accordo di collaborazione, tant’è che Sarti stava già allenando la Under 18 della società sammarinese, prima di questo nuovo impegno con una prima squadra.

Sara Pasolini 4, Giovanardi, Magalotti 7, Pasini 13, Fiorucci 10, Parenti 7, Ridolfi (L1), Piscaglia 4. N.E.: Para, Alice Pasolini (L2), Podeschi, Canuti. All. Stefano Sarti.

La Greppia Cervia 21, Fenix Faenza 20, Castenaso 20, Teodora Ravenna 18, Retina Cattolica 16, Libertas Massavolley 15, Claus Forlì 13, Flamigni San Martino 12, Maccagni Molinella 10, Pontevecchio Bologna 8, Banca di San Marino 4, Gut Chemical Bellaria 4, Rubicone In Volley 1.

PROSSIMO TURNO (10^ giornata). Sabato 15 dicembre ore 21 a Bellaria: Gut Chemical Bellaria - Banca di San Marino.