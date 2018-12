Volley C maschile, la Titan Service sconfitta nel derby con la Pagnoni Marignano 3-1

Sport

09 Dicembre 2018





Serie C maschile Pagnoni Marignano – Titan Services 3-1 1 (28/26 16/25 25/16 25/21).

Il derby di San Giovanni in Marignano sorride ai padroni di casa. “Abbiamo giocato male. – Ammette coach Stefano Mascetti della Titan Services. – A parte il secondo set, nel quale ci siamo espressi ai nostri livelli, negli altri parziali siamo stati messi sotto dai nostri avversari. Stavolta non siamo riusciti a “fare la partita”, come dico spesso ma, anzi, la partita l’abbiamo subita, piuttosto increduli rispetto a quel che stava succedendo in campo. Bravi i nostri avversari che hanno senz’altro meritato. A nostra parziale discolpa posso dire che è stata una settimana abbastanza strana, con tanti giocatori colpiti da un virus e febbricitanti negli ultimi giorni, cosa che ha senz’altro influito sulla nostra lucidità nell’affrontare certe situazioni”.

TITAN SERVICES Lombardi 1, Rondelli, Oliva 1, Peroni 13, Mondaini 12, Andrea Lazzarini 12, Elia Lazzarini 1, Rizzi (L1), Farinelli 17, Bacciocchi (L2). N.E.: Di Michele, Togni. All. Stefano Mascetti.

CLASSIFICA Conad Atlas Ravenna 21, Plastorgomma Sassuolo 20, Dinamo Bellaria 16, Titan Services 15, Hipix Modena 14, Pagnoni Marignano 12, Cesena 11, Carpi 8, Spem Faenza 5, Foris Index Conselice 3, Cesenatico 2, Consar Ravenna 1.

PROSSIMO TURNO (8^ giornata) Sabato 15 dicembre ore 21 a Serravalle: Titan Services – Sassuolo.