Alle 'Befane' bimbi a lezioni di meteo con Andrea Giuliacci: alla scoperta di anticicloni e buran

| 12:42 - 09 Dicembre 2018

Andrea Giuliacci, meteorologo presso il Centro Epson Meteo dal 1997 e curatore dal 2002 delle previsioni del tempo in video per il telegiornali delle reti Mediaset, è stato ospite speciale a Rimini, sabato 8 dicembre, in occasione dell'evento "Meteorologo per un giorno", dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. Tante le attività promosse all'interno del Meteo Village allestito all'interno del centro commerciale, per scoprire, per esempio, cosa sono gli anticicloni, i loro possibili effetti e le conseguenze delle variazioni di pressione atmosferica.



Andrea Giuliacci è stato a disposizione di tutti i bambini per raccontare la propria professione, rispondere alle domande, firmare autografi e scattare foto di rito.

"Meteorologo per un giorno" si conclude domenica 9 dicembre: oltre ai laboratori climatici con esperti meteo che spiegheranno come interpretare i segnali atmosferici, tutti i bambini potranno partecipare a un vero e proprio meteo casting per esercitarsi a leggere le previsioni del tempo davanti al green screen, come succede nelle vere redazioni televisive e ricevere a fine giornata un diploma di Meteo esperto.