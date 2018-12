Si accende il Natale di Riccione. Intervista all’assessore al Turismo Stefano Caldari

Attualità

Riccione

| 09:44 - 09 Dicembre 2018

"Abbiamo puntato anche quest'anno su un turismo giovane, Riccione punta agli adolescenti, abbiamo bisogno di nuovi turisti che ritornino negli anni: puntiamo ai giovani per avere tra noi gli adulti del domani". Così spiega l'assessore al Turismo Stefano Caldari, entusiasta del programma natalizio ufficialmente partito con l'accensione, sabato pomeriggio, dell’albero di Natale di Riccione Ice Carpet, accompagnato da uno spettacolo di luci e musica. Contemporaneamente si sono illuminate anche le imbarcazioni storiche Saviolina e Marzia e in viale Ceccarini si è accesa la stella gigante con 26.000 luci a led. Fari luminosi, coriandoli dorati e djset hanno chiuso il pomeriggio di festa, una giornata in cui il centro della città somigliava al Ferragosto. Un'offerta trasversale anche per Capodanno con tre postazioni diverse per diversi target, sia per i giovani che per i più grandi e le famiglie. Qui il programma.





In audio l’intervista all’assessore al Turismo Stefano Caldari