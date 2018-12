FOTO: straordinario spettacolo di luci e musica, acceso l'Albero di Natale di Riccione Ice Carpet

Attualità

Riccione

| 09:18 - 09 Dicembre 2018

Sulle note del dj e producer Giaga Robot si è acceso sabato pomeriggio l’albero di Natale di Riccione Ice Carpet, accompagnato da uno spettacolo di luci e musica. La sonorizzazione elettronica ha introdotto l’arrivo sul palco del sindaco Renata Tosi e dell’assessore al turismo Stefano Caldari. L’assessore ha preso la parola ricordando i fatti di Corinaldo, esprimendo vicinanza alle famiglie e sottolineando che gli spazi dedicati alla musica e al divertimento non possono diventare luoghi di tragedia. Dopo di che è stato il momento degli auguri alla città e alle moltissime persone presenti che hanno riempito la zona del ponte e viale Dante all’inverosimile. Al termine del countdown l’occhio di bue ha illuminato un balcone da cui Alessandro Coli ha intonato Last Christmas degli Wham, seguito, da un’altra postazione più in basso, da Veronica Villa che ha eseguito l’ Hallelujah di Leonard Cohen. Contemporaneamente si sono illuminate anche le imbarcazioni storiche Saviolina e Marzia e in viale Ceccarini si è accesa la stella gigante con 26.000 luci a led. Fari luminosi, coriandoli dorati e djset hanno chiuso il pomeriggio di festa, una giornata in cui il centro della città somigliava al Ferragosto.



Foto di Daniele Casalboni