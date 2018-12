Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley torna a sorridere: 3-1 alla Rubierese

Sport

Rimini

| 02:00 - 09 Dicembre 2018

Torna a vincere e a convincere il Riviera Volley al debutto alla Casa del Volley contro la forte formazione della Rubierese battuta 3-1.

Le padrone di casa partono contratte e soffrono in difesa e ricezione, commettendo anche troppi errori, permettendo alla Rubierese di rimanere sempre avanti fino alla chiusura del set, e dando un po' a tutti l'impressione di poter dominare la partita.

Ma dal secondo set, le riminesi cominciamo a compattarsi e a cominciare a giocare, prendendo sempre più convinzione e sicurezza, dimostrando di potersela giocare ed in un set equilibrato riescono alla fine a spuntarla.

Nel terzo set il Riviera gioca ancora meglio e riesce sempre più a tenere sotto controllo la partita, chiudendo senza troppi problemi.

Il quarto set, è di nuovo equilibrato e giocato da entrambe le formazioni punto a punto, ma alla fine il Riviera Volley mette il sigillo ad un ottima prestazione, vincendo meritatamente davanti ad un folto pubblico che riempiva completamente i posti a disposizione in tribuna (forse un po' pochi per un impianto che spesso per gare di serie B2 farà il tutto esaurito)



IL TABELLINO

Emanuel RVR: Catalano 2, Leonardi 21, Benvenuti 10, Orsi 9, Zucchini 2,Godenzoni 17, Nicoletti, Macchi L. N.E.: Aglio, Vujevic, Ariano, Bissoni.

Rubierese: Arduini 15, Paterlini 9, Morselli 18, Macchetta 5, Venturelli 1, Baccarani, Marzadori, Freddi, N.E. Campani, Leonardi, Orlandini, Zoppi.

Parziali: 18-25, 25-22, 25-18, 25-20

Note: Emanuel: Bv 5, Muri 11, Errori 20. Rubierese: Bv 8, Muri 9, Errori 31