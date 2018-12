Basket C Silver, gli Angels domano Cvd: 70-66. Super Russu: 26 punti e 11 rimbalzi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:59 - 09 Dicembre 2018

Partita emozionante e decisa solo negli ultimi secondi quella che si è giocata al Pala Sgr tra Dulca Angels e Cvd (70-66). Prima parte di gara equilibrata, con Angels avanti 10 -4 al terzo minuto, Cvd in sorpasso 12-17 sul finire del primo parziale. Nel secondo Casalecchio va anche a + 6 con protagonsta Santilli e sul gli Angels si rifanno sotto fino a -2 ma il canestro sulla sirena di Santilli ricaccia gli Angels a -4 sul punteggio 34 a 30 .

Nella ripresa gli Angels privi di Zannoni per un colpo a un piede entrano con un altro piglio, il protagonista è Fornaciari che si accende e segna 8 punti nei primi 2 minuti del quarto. Il trend continua con Russu e Fusco e la squadra di casa vola a più 13 sul 50 a 37 complice anche un tecnico a Taddei. Fornaciari si rende protagonista di una schiacciata fantascientifica ma Cvd non molla, ricomincia a macinare gioco e ritorna sul 53 a 48 sul finire del quarto.

Quarto quarto con Cvd che segna subito da tre con Fuzzi la manovra degli Angels è macchinosa, Fusco commette il quarto fallo in attacco e con il tiro di Lelli Cvd pareggia sul 53 pari. Cvd si porta anche avanti di 3 punti ma è una bomba di Fornaciari a pareggiare di nuovo. La partita si decide in volata con Fusco fuori per falli e Raffaelli in campo da numero 4. A 50 secondi dalla fine Cvd è a +3 ma una giocata di Russu da tre punti pareggia sul 66-66. Sighinolfi sbaglia da tre e Colombo riceve fallo sul rimbalzo.

Tommaso segna il primo (67-66), sbaglia il secondo, ma Russu spizza la palla verso Raffaelli, Lucchi riceve il fallo e anche lui segna il primo (68-66) e sbaglia il secondo, Colombo raccoglie il rimbalzo e passa a Russu che questa volta segna entrambi i liberi (70-66). Timeout Cvd che sulla successiva rimessa non riesce a mettere la palla in campo e la partita termina così sul 70 a 66.

Super prestazione di Russu con 26 punti e 11 rimbalzi oltre alla conferma di Fornaciari con 21 punti. Ora per gli Angels Venerdì trasferta Forlimpopoli per cercare di rimanere attaccati alle prime posizioni in classifica.

IL TABELLINO

Angels: Zannoni 4, Colombo 3, Lucchi 2, Fusco 7, Russu 26, Raffaelli 1, Fornaciari 21, De Martin 6, Massaria, Buzzone ne Alviti ne Carafa ne. All Evangelisti

Cvd: Baccilieri, Dawson 4, Trois 11, Bernardi 4, Sighinolfi 8, Penna, Barbato, Fuzzi 13, Taddei 4, Santilli 13, Lelli 9. All Lanzani.

Arbitri : Di Marco, Baraldi.



Parziali : 12-17 30-34 53-48 70-66