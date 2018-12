Volle B maschile, la Rovelli Morciano strappa il primo punto nel derby di Forlì: 3-2

Sport

Morciano di Romagna

| 00:44 - 09 Dicembre 2018



CELANESE VOLLEY FORLI’ - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3 – 2

FORLI’: Mariella 8, Kunda N. 20, Pirini M. 5, Soglia 10, Olivucci 16, Kunda G. 11, L1 Mambelli L1. Ne.Casamenti, Pirini A. Peschiulli, Balestra L2. All. Kunda.

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 9, Morichelli 32, Omaggi 3, Vanucci 10, Kiva 9, Fabbri 4, Libero Maggioli, Daniel 1, Benini n.e. All. Rovinelli. Vice: Passamonti

ARBITRI: Vitelli - Mazzotta.



PARZIALI: 24-26, 25-16, 23-25, 25-19, 15-8



NOTE: FORLI’: b.s. 5, ace 5, muri 8, errori 20. ROVELLI: b.s. 16, ace 4, muri 10, errori 27.

Finalmente qualcosa si muove in casa Rovelli. Malgrado le Cassandre della vigilia avessero pronosticato la solita debacle in casa morcianese, vittima sacrificale dei padroni di casa del Forlì, per un derby romagnolo comunque di basso livello (in effetti il gioco è spesso latitato), la formazione di coach Rovinelli sciorina finalmente una prestazione tutta coraggio e volontà. Due squadre con diversi problemi di organico e con il morale non alle stelle che si sono affrontate a viso aperto. Nel gioco del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, in casa Rovelli si guarda positivamente al primo punto conquistato, e forse ad una maggiore consapevolezza nei propri mezzi riacquistata. Contro formazioni del livello della Rovelli si può tranquillamente giocare, e strappare punti. Solo un’eccessiva foga, che ha determinato la vera differenza tra i team, con un numero eccessivo di errori e di battute sbagliate, alla fine ha condizionato il risultato finale. Con un Morichelli in gran spolvero, uno Stella ispirato (anche come risolutore diretto) e gli altri in organico (solo nove a referto quest’oggi dopo la mancata conferma di Facchetti in rosa) più che validi secondo le proprie capacità, la partita ha convinto per i continui capovolgimenti. Potevano essere di più i punti da portare in Valconca, con maggiore tranquillità si sarebbero fatti passi in avanti più significativi contro una diretta concorrente, ma allo stato attuale delle cose occorre guardare al bicchiere mezzo pieno. Cercando di regalarsi un Natale con maggiori sorrisi, in attesa della sosta sarà a Morciano un non trascendentale Ferrara. Alla portata di questa ritrovata Rovelli.