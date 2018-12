Basket C Gold, RBR passa con facilità anche a Ferrara: 63-91. Top scorer Rivali con 18 punti

Sport

00:19 - 09 Dicembre 2018

RBR continua il suo percorso netto. A cadere sotto i colpir dei biancorossi di coach Bernardi questa volta è la Vis 2008 Ferrara, terza in classifica: 63-91 (15-26, 31-51, 49-75). Come si evince dai punteggi, non c'è stata partita fin dall'inizio. Ben sei i giocatori in doppia cifra da parte riminese (tre sulla sponda ferrarese) con Eugenio Rivali (foto Sgroi) top scorer del match con 18 punti (15 a metà tempo). Unica nota stonata la percentuale nel tiro da tre punti (3/17).



Il tabellino



Vis 2008 Ferrara Rinascita Basket Rimini 63–91

BK2018 FERRARA: Davico 13, Mandic 13, Favali 11, Farioli 8, Antoci 6, Caselli 3, Ghirelli 3, Natali 2, Vigna 2, Ghirelli 2, Cattani All.:Furlani

RINASCITA BASKET RIMINI: Rivali 18, F.Bedetti 17, Bianchi 12, Broglia 10, Moffa 10, L. Bedetti 10, Pesaresi 6, Saponi 4, Ramilli 4, Vandi, Guziur, Chiari. All. Bernardi.

PARZIALI: 15-26, 31-51, 49-75



FERRARA: Tiri liberi: 10/16, tiri da due: 21/32, tiri da 3: 13/30

RBR: Tiri liberi: 6/10, tiri da due punti: 24/41, tiri da tre punti: 3/17