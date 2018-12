Calcio D, il Santarcangelo strappa un punto a Francavilla: 0-0

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:27 - 08 Dicembre 2018

Francavilla e Santarcangelo impattano 0-0 in un match che ha visto il predominio dei giallorossi nel primo tempo e più equilibrio nella ripresa in cui gòi ospiti hanno rischiato di vincere. Per i padroni di casa, che schieravano Dos Santos, si tratta del quarto pareggio consecutivo mdentre i giallorossi centrano il quarto pareggio nelle ultime nove partite.

Nel primo tempo il Francavilla ha cercato il gol con più continuità. Al 15' Dos Santos appoggia per Palumbo il cui rasoterra è bloccato da Battistini. Al 17’ padroni di casa pericolosi con Paravati che conclude di prima intenzione mandando sul fondo su assist di Dos Santos. Al 24’ sugli sviluppi di un calcio di punizione, dopo un batti e ribatti, Palumbo si fa deviare la conclusione in angolo sugli sviluppi del quale Battistini si supera su Cafiero. Al 26’ De Costanzo riceve in area dalla sinistra e in acrobazia manda a lato. Al 36’ Sanseverino, al termine di una manovra giallorossa, dalla distanza lambisce l’incrocio dei pali.

Nella ripresa in avvio Dos Santos con un pallonetto sfiora il palo. Al 13’ ma Spacca è attento e ben piazzato e blocca una conclusione di Cascione. A Al 38’ Sanseverino riceve un lancio di Mele, mette in mezzo per Montagnoli che manda sul fondo. Al 44’ punizione di Palumbo, Mele di testa si fa bloccare il colpo di testa da Battistini. Al 46’ su una conclusione di Galeotti il Santarcangelo reclama il rigore per un presunto mani in area.

Il tabellino

Francavilla: Spacca, Sanseverino, Bedin (29’ st Milizia), Palumbo, Paravati (12’ st Bellanca), Nazari, Cafiero, Maiolo (20’ st Mele), S. Di Renzo, De Costanzo (29’ st Montagnoli), Dos Santos A disposizione: Spataro, Sanchez, Bosco, Gallo, Coulibaly All. Rachini

Santarcangelo: Battistini, Corvino (24’ st Peroni), Broli, Gaiola (41’ st Galeotti), Bondioli, Maini, Moroni (29’ st Guidi), Dhamo, Falomi, Cascione (24’ st Guglielmi), Bernardi (36’ st Fuchi) A disposizione: Moscatelli, Picozzi, Nasini All. Abbondanza

Arbitro: Bonacina (sezione di Bergamo)

Assistenti: Castiglione (sezione di Frattamaggiore) e Cipolletta (sezione di Avellino)

Note Ammoniti: Bellanca (F) Gaiola. Angoli 8-3 per il Francavilla

recupero 1’ pt 4’ st,