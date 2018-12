Calcio Eccellenza, il Cattolica domani ospita l'Argentana. Mercato: c'è l'argentino Sale

Sport

20:08 - 08 Dicembre 2018

Prima entrata nel mercato di dicembre per il Cattolica. Arriva dal Monticelli (Eccellenza Marche) il regista Juan Pablo Sale (foto). Classe 1995, Sale è cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Tucùmàn, con apparizioni anche nella serie A Argentina. Nello scorso campionato ha giocato nell'Eccellenza toscana. Nei prossimi giorni previsti gli arrivi di un esterno sinistro, un difensore centrale e una punta, mentre ancora si sta valutando il mercato in uscita.

Intanto domenica il Cattolica vuole dare continuità al “Calbi” alle due vittorie esterne di fila, sui campi di Diegaro e Corticella e al pareggio nell'andata della semifinale di Coppa Italia con la corazzata Virtus Castelfranco. Arriva l'Argentana, che tallona i giallorossi in classifica (rispettivamente 19 e 20 punti).

“Stiamo attraversando un buon momento, anche se continuiamo a regalare gol ai nostri avversari – attacca il tecnico del Cattolica, Alberto Angelini -; anche quello con il Castelfranco è stato un regalo clamoroso, con una serie di responsabilità individuali. Se regali sempre gol dopo diventa difficile recuperare. Noi siamo stati bravi mercoledì a recuperare, anche se poi non siamo riusciti a vincere. Siamo fiduciosi per la partita di ritorno (si giocherà il 9 gennaio, ndr) e per la partita di domenica”.

Lo scontro con l'Argentana è doppiamente importante.

“Oltre che per dare continuità alle ultime due vittorie in campionato, è importante fare risultato perché l'Argentana è una nostra diretta concorrente, si tratta quindi di portare via punti ad un nostro avversario. Nelle ultime due partite l'Argentana non ha subito gol, quindi si trova in un buon momento. Ma noi siamo fiduciosi perché stiamo acquisendo nuovamente quella mentalità che avevamo all'inizio della stagione. Le due vittorie sono arrivate in rimonta: abbiamo lottato fino alla fine e prodotto anche un buon gioco sul piano del palleggio. Una vittoria ritengo sarebbe per noi importante dal punto di vista della convinzione. L'ultima gara prima della pausa natalizia sarà ancora con una diretta concorrente, e un buon risultato domani ci permetterebbe di affrontare l'ultima partita dell'anno in maniera più serena”.

Cinque assenti in casa giallorossa. E non potrà fare il suo esordio il neoacquisto Dennis Scoccimarro.

“Non saranno della partita Nicola Palazzi e Parma, infortunati, Pasini per l'incidente in motorino e Ceramicoli, che è squalificato; Cruz ha la febbre e per Scoccimarro non è arrivato in tempo il tesseramento. Ci ritroveremo di nuovo a fare i conti con gli assenti per mettere in campo una squadra dignitosa, ma sono convinto che riusciremo a fare bene”.