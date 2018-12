Calcio D, la Savignanese cade ad Avezzano per 2-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:07 - 08 Dicembre 2018

Nell'anticipo del sabato arriva una sconfitta sul campo dell' Avezzano che in questi giorni ha cambiato proprietà e ha inserito tre nuovi giocatori: Di Nicola e Padovani (titolari) e Grazioso che entrerà a partita in corso. Gli abruzzesi si impongono 2-1. Da segnalare i positivi debutti dei neo acquisti Noschese e Ballardini.

Primo tempo propositivo per la Savignanese che mette l'Avezzano in difficoltà in più di un caso. Ci prova subito Longobardi al 5', poi a metà sia Manuzzi con una sfuriata personale ed ancora Longobardi a rientrare. Alla mezz'ora è il diagonale di Tamagnini a far tremare i locali.

Longobardi dà una scossa al 5' della ripresa, il gol non arriva. A portarsi in vantaggio sono però gli avversari con Besana che al 15' frutta un'uscita a vuoto di Pazzini. Il portiere recupera subito e al 67' con un intervento provvidenziale impedisce a Padovani di raddoppiare. La Savignanese spinge ancora di più e al minuto 40 trova il pareggio con Succi. Una gioia che dura poco perché 60" più tardi Padovani segna. Nel recupero assalti finali, sfortunato Francesco Manuzzi che calcia sul portiere.



Il tabellino

Avezzano-Savignanese 2-1

Avezzano: Fanti, Puglielli, Di Nicola, Conti, Tariuc, Di Gianfelice, Besana (41' st. Chirilov) , Kras, Padovani, Dosa (1' st. Grazioso), D'Eramo. A disp: Sinato, Amicucci, , Mulhem, Giovagnorio, Mozzetti, De Roccis, Bisegna. All Federico

Savignanese: Pazzini, Giua, Guidi, Succi, Tamagnini (15' st.' Noschese), Longobardi, Scarponi (22' st. Ballardini), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F, Manuzzi R. A disp: Dall'Ara, Battistini, Gasperoni, Marchetti, Giunchetti, Noschese, Ballardini, Turci. All Farneti

Marcatori: 15’ st. Besana, 40’ st. Succi, 41’ st. Padovani

Note: Ammoniti: Conti