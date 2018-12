Rimini-Albinoleffe 3-2. Ferrani: 'Che assist Candido'. Arlotti capitano: 'Giornata da ricordare'. Nava esulta

Sport

Rimini

| 18:40 - 08 Dicembre 2018

L’attaccante Scott Arlotti (audio)è rientrato in campo dal primo minuto dopo 40 giorni di stop per l’infortunio al metatarso del piede e lo ha fatto con la fascia di capitano al braccio. “Una vittoria che ha un sapore particolare – dice – questa giornata la ricorderò a lungo, la fascia di capitano è uno stimolo ulteriore. Quella di oggi è una grande vittoria del collettivo, meritata perché ci abbiamo creduto fino alla fine”. Sulla partita: “Il gol del pareggio ci ha messo i bastoni tra le ruote, nella ripresa siamo venuti fuori da grande squadra e le parole del mister nell’intervallo sono state un bello stimolo. Ognuno ci ha messo del suo, siamo stati un gruppo veramente unito e l’esultanza al gol di Ferrani ne è la dimostrazione”.

Il portiere Giacomo Nava (audio) era al debutto: “Ho sempre dato il massimo, speravo che arrivasse questo momento magari condito da una vittoria. Così è stato e sono felice. Credo che la mia partita sia stata buona. Mi dispiace per il primo gol perché l’avversario l’ha messa molto bene, è stato molto bravo; anche sul secondo gol è mancato poco che riuscissi a prenderla. Oggi serviva quella rabbia che a volte è mancata: sotto questo profilo oggi ho visto un grande Rimini. La squadra andando sotto e poi recuperando ha dimostrato grossa personalità”.

Manuel Ferrani (audio), al secondo centro stagionale, racconta: “La palla che mi è stata servita da Candido era veramente bella. Ho festeggiato in maniera plateale, un po’ perché non segno spesso, un po’ perché c’erano tanti motivi per esultare tra cui una settimana per me un po’ difficile per una infiammazione al ginocchio, la voglia di riscatto, la rimonta andata a buon fine. E’ una vittoria pesante, che rende ottima la nostra classifica. Si è avuta la dimostrazione che la nostra squadra per rendere al meglio deve essere sempre al massimo sotto il profilo del temperamento”.

Stefano Ferri