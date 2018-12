FOTO e PAGELLE: Rimini - Albinoleffe 3-2, Ferrani decide nel finale. Guiebre dà la scossa, bene Alimi

Sport

Rimini

| 16:55 - 08 Dicembre 2018

NAVA 6.5: titolare a sorpresa per la prima volta, subisce due reti senza colpe. Non sempre è sicurissimo, ma è spesso chiamato in causa dagli avversari e risponde presente.

VENTURINI 4.5: ancora una prestazione da dimenticare. L'Albinoleffe affonda più volte dalle sue parti. Acori non esista a sostituirlo dopo neanche mezz'ora (GUIEBRE 6.5, il migliore, foto 1 della gallery. Il suo ingresso dà la scossa. Mossa vincente di Acori. Nel primo tempo cerca la percussione di forza, si libera invece d'astuzia sulla sponda di Volpe e firma l'importante gol del 2-2).

BRIGHI 5.5: un po' sottotono come nella gara con la Ternana (MARCHETTI S.V.).

FERRANI 6 (foto 2 della gallery): qualche imprecisione, qualche fallo di troppo, ma poi si riscatta con l'inzuccata vincente del 3-2.

PETTI 5.5: ha delle evidenti responsabilità sull'1-2 di Sibilla. Prestazione al di sotto delle sue qualità.

SIMONCELLI 6 (foto 3 della gallery): parte bene, segnando di potenza all'incrocio sull'appoggio di Volpe. Poi si "sacrifica" con l'ingresso di Guiebre e il passaggio al 3-5-2.

DANSO 5.5: prestazione in contro tendenza con le ultime buone apparizioni. Infatti viene sostituito (ALIMI 6.5: entra bene in partita, cerca anche la percussione in area avversaria di forza. Sembra pienamente recuperato).

MONTANARI 5.5 (foto 4 della gallery): giocatore che avrebbe bisogno di rifiatare, errori evidentemente imputabili alla stanchezza (VARIOLA S.V.).

ARLOTTI 5.5: prima esterno a sinistra, poi più avanzato, cerca l'intesa con Simoncelli, ma fisicamente non è ancora in perfette condizioni (BUONAVENTURA 6: ancora una volta entra bene in partita).

CANDIDO 6 (foto 5 della gallery): meno brillante rispetto ad altre apparizioni, ma per due volte chiama Coser alla parata con tiri dalla distanza non banali. Pennella il cross dalla bandiera per il 3-2.

VOLPE 6.5: bravo nel gioco di sponda, serve due assist vincenti.





D.M.