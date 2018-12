Calcio Eccellenza: il big match, Marignanese fa visita alla capolista Alfonsine

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:12 - 08 Dicembre 2018

Dopo la sconfitta tra le mura amiche subita domenica per mano del Progresso, capace di passare per 1-2 sul campo dei gialloblù, la Marignanese è attesa da una delle partite più complicate della stagione. Gli uomini di mister Lilli andranno a far visita alla capolista Alfonsine, per un match che si preannuncia davvero scoppiettante.

“Domenica abbiamo offerto una brutta prestazione - attacca il tecnico della Marignanese - non tanto per il gioco quanto per l’atteggiamento e per il nervosismo che sono trapelati durante la partita. Ne abbiamo parlato e spero e credo che non capiti più. Stiamo disputando un campionato straordinario e dobbiamo vivere questa stagione con entusiasmo e coraggio, consapevoli dell’importanza di quello che stiamo facendo. Domenica mi aspetto una grande reazione dai miei ragazzi, sarà una partita difficile ma deve essere un piacere per noi giocare match del genere. Dovremo scendere in campo con spirito di sacrificio e voglia di combattere, l’Alfonsine ha molta qualità ma noi abbiamo dimostrato di avere tutto il necessario per far bene e di meritare la posizione che occupiamo. Dovremo fare tutto il possibile per ottenere la vittoria ma, come dico sempre, se non riusciremo a vincere dovremo cercare di non perdere”.