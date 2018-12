Rudy Zerbi inaugura il bosco delle emozioni al Natale delle Meraviglie di San Marino

Eventi

Sarà Rudy Zerbi, conduttore televisivo, radiofonico e produttore discografico, il testimonial d’eccezione di domenica 9 dicembre al Natale delle Meraviglie. Alle 18.00, infatti, il noto personaggio dello spettacolo inaugurerà il Bosco delle Emozioni con il grande show d’apertura e la parata Crystal Wings/Dame luminose. Luna, danza, luci..., fin dal titolo la performance gioca con questi tre elementi da cui traggono ispirazione i ballerini che creano forme in equilibrio tra paesaggi cosmici e scenari fiabeschi. Uno spettacolo che è anche una sorpresa, dove le pompose gonne delle danzatrici sembrano corolle di fiori o spugne marine. Le ali fluttuanti, dapprima stelle, diventano farfalle lunari e vorticose spirali di luce. Crystal Wings è un'immagine poetica e allo stesso tempo futuristica. La conduzione della giornata sarà affidata a Chiara La Rotonda, volto di TV8 e 3BMeteo.

“Un gradito ritorno quello di Rudy Zerbi” dichiara Nicoletta Corbelli, Direttore Ufficio del Turismo “che consolida il rapporto di amicizia e collaborazione con la Repubblica di San Marino. Siamo sicuri che i giovani fan che lo hanno apprezzato la scorsa estate in occasione di Play Deejay San Marino, saranno felici di incontralo nuovamente sul Titano, questa volta nel magico scenario natalizio”. Rudy Zerbi dal pomeriggio potrà scoprire le originali attrazioni del Natale sammarinese, tra cui la Galleria Montale che per la prima volta dopo tanti anni è stata aperta al pubblico in un percorso polisensoriale. 40 metri di cammino che sorprendono il visitatore con effetti audio, luci e scenografie di grande impatto. All’interno della Galleria sono proiettate immagini di celebri Natività passando da Giotto a Gauguin, Lotto e Chagall e lungo il percorso si apre un magico Presepe.

Il fil-rouge di questa edizione è “Accendi le Emozioni” perché è proprio l’emozione in tutte le sue declinazioni che accompagna le scenografie, le decorazioni e le installazioni.

“In particolare, il Bosco delle Emozioni è l’elemento iconico di questa edizione del Natale delle Meraviglie, un importante messaggio di condivisione e comunicazione, dove i visitatori – già migliaia nel primo weekend – possono esprime pubblicamente la loro emozione in un incantato podio all’interno del grande Candy a forma di cuore” afferma Alberto Di Rosa - Nextime Eventi, project manager dell’edizione 2018.

La condivisione è globale con tutti gli ospiti della piazza, che attraverso un sofisticato gioco di luci e proiezioni, vengono completamente avvolti dai suoni e colori rappresentativi della emozione espressa.