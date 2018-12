Anche Sgr diventa amico del teatro Galli: consegnato il 'fiore' al presidente Dionigi

Attualità

Rimini

| 12:56 - 08 Dicembre 2018

Una formella a testimonianza della partecipazione alla rinascita del Teatro della Città. A fine ottobre, alla vigilia dell’inaugurazione del Teatro Galli di Rimini, anche il Gruppo Sgr ha aderito all'appello del Comune ad “entrare in scena”, coinvolgendo i propri dipendenti e condividendo con loro l’opportunità di diventare ‘Amici del Teatro Galli’. Un’iniziativa che ha avuto il suo prologo giovedì scorso, quando il sindaco Andrea Gnassi ha consegnato alla Presidente del Gruppo Sgr Micaela Dionigi la formella quale omaggio per aver scelto di essere parte attiva di questo importante momento per la città. Grazie allo status di ‘Amici del Teatro Galli’ i dipendenti del Gruppo SGR (già sponsor della stagione di prosa e della Sagra Musicale Malatestiana) potranno mantenere un filo diretto con le opportunità e i programmi che caratterizzeranno l’attività futura del Teatro.

Complessivamente sono state oltre cinquecento le donazioni liberali – da parte di singoli, aziende, associazioni – raccolte nell’ambito di Entra in scena, la campagna di coinvolgimento della città attorno all’evento straordinario della rinascita del suo teatro