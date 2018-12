Basket C Silver, RBR in trasferta alla prova (ore 21) di Ferrara. Bernardi: 'Contro Bologna? Eccellenti'

Sport

Rimini

12:31 - 08 Dicembre 2018

Stasera alle ore 21 RBR sarà di scena a Ferrara contro una squadra reduce da tre vittorie consecutive, terza posizione in classifica. La squadra di Bernardi arriva all'appuntamento dopo il netto successo su Bologna maturato nella seconda parte di gara.

"E' stata una prova eccellente, di alto livello e contro una squadra forte in un contesto meraviglioso. Loro hanno iniziato molto bene perchè hanno ottimi giocatori che se lasciati liberi di tirare in transizione fanno canestro, noi non siamo stati determinati nello specifico del rientro difensivo e in attacco ci siamo fidati un po' troppo del tiro da tre punti. Di questo ne abbiamo parlato ed è venuto fuori quel secondo tempo strepitoso di altissimo livello, di basket difensivo che ha concesso appena 20 punti in 20 minuti. Le partite hanno la loro storia e non sono mai tutte facili, per questo bisogna lavorare nel modo giusto; noi domenica l'abbiamo fatto e l'avversario ci ha messo in condizione di migliorare."

L'ha convinta Ramilli come sostituto di Dini? Pensa di riproporlo titolare anche nelle prossime partite?

"Chi inizierà la partita domani sera non lo so, e sinceramente non è importante. Siamo dodici giocatori e chi va in campo ha le capacità per fare il bene della squadra. Non sappiamo per quanto tempo Christopher non ci sarà, per questo dovremo dare quel 10% in più di squadra che ho chiesto e giocare anche per lui. Lo sostituiranno Yuri e Francesco in quel ruolo, ma dovranno essere tutti pronti e disposti, e lo sono, a dare un contributo in più."