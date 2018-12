La musica si ferma nei locali riminesi per un minuto di silenzio: la decisione dopo la tragedia di Corinaldo

Attualità

Rimini

| 12:29 - 08 Dicembre 2018

In tutti i locali di Rimini la musica si fermerà alle due di domenica notte, in rispetto delle vittime del tragico incidente avvenuto in un locale di Corinaldo. L'annuncio arriva dal Presidente del Silb Emilia Romagna, Gianni Indino. Di seguito la sua dichiarazione.

“In tutti noi alberga un profondo dolore per la grande tragedia avvenuta questa notte nel locale di Corinaldo. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime colpite da questo enorme dramma e, come concordato con il presidente nazionale Maurizio Pasca, abbiamo deciso che questa notte alle 2:00, nel cuore della serata, in tutti i locali della nostra regione fermeremo la musica per un minuto di silenzio. Ora è il momento del dolore e va lasciato il tempo agli inquirenti per la ricerca delle cause. Se emergeranno responsabilità da parte dei titolari della discoteca, ci auguriamo che vengano adottate pene esemplari. In questo caso il SILB è pronto a provvedere all’espulsione immediata dal sindacato. Ci auguriamo infine che venga data a noi la possibilità di fare controlli serrati all’ingresso, per evitare che prodotti nocivi e pericolosi per l’incolumità degli avventori come gli spray al peperoncino ed altri urticanti riescano ad entrare all’interno dei locali”.