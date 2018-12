A Misano un Natale diffuso che premia la creativita’ e lo spirito della comunita’

Eventi

| 11:24 - 08 Dicembre 2018

Un Natale diffuso. Prenderanno ufficialmente il via in questo week end le varie iniziative natalizie di Misano che, come già in passato, non punteranno sui grandi eventi e costosi allestimenti, ma saranno caratterizzate dalla forza aggregativa e dalla voglia di vivere la comunità che contraddistingue le varie frazioni del Comune con destinatari in primis i bambini e le famiglie milanesi, e dalla valorizzazione della tradizione dei presepi.

Dopo l’evento organizzato al Villaggio Argentina con l’addobbo e i decori realizzati dai bambini delle scuole materne di giovedì scorso, oggi verranno accesi gli alberi a Santamonica, a Misano Monte e a Scacciano.

La zona mare di Misano ospiterà a partire da domenica 9 dicembre, “A spasso tra i presepi”, la mostra di presepi provenienti da varie parti del mondo o realizzati a mano con ogni tipo di materiale dalle sorelle Carla Ivana e Anna Tacchi.

Le vetrine dei negozi, dei bar ma anche quelle degli hotel di viale della Repubblica saranno bacheche espositive di centinaia di presepi visibili sia di giorno che di notte con tanto di scenografiche luci colorate. Si potranno ammirare creazioni di ogni dimensione: da quelli minuscoli contenuti in gusci di noci, ai più grandi come quelli animati o quelli realizzati con conchiglie poste all’interno di una barca di legno e in boe marine.

Sabato 15 dicembre al Cinema Astra Commedia dialettale “Te vlù la bicicleta” della Compagnia I Giovne, Amarcord e per i piccini “Due folletti in biblioteca” domenica 16 dicembre ore 10,00.

Lo sport e i motori a Misano non potevano mancare nemmeno a Natale: domenica 9 dicembre dalle 17 al Palasport andrà in scena “Pieta’s Julia Got Talent”, uno spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle organizzato dalla Società Pieta’s Julia, mentre sabato 22 dicembre invece all’arena 58 in via Romagna, ritorna l’appuntamento delle due ruote “Santa Claus on dirt”. Dalle 11 di mattina tanti campioni delle due ruote tra cui il campione del mondo di Flat Track, il misanese Francesco Cecchini, scenderanno in pista; poi i piloti si esibiranno in una grande parata con i costumi di Babbo Natale.

Come di consueto, sabato 22 dicembre alle 17,30 al Teatro Astra si svolgerà la cerimonia degli auguri di fine anno da parte dell’Amministrazione Comunale e la premiazione dei misanesi che nel 2018 si sono contraddistinti a livello sportivo.

A Santo Stefano, anche Misano, riprendendo ormai un appuntamento divenuto imperdibile in tutta la riviera, vedrà uno stuolo di Babbi Natale tuffarsi in mare (ore 11,30, piazzale Roma) per salutare il 2018, cercando di smaltire qualche cappelletto di troppo e dare il benvenuto al nuovo anno.

Infine il giorno dell’Epifania spettacolo in Piazza Repubblica, con i doni della Befana a tiutti i bambini di Misano.

“A Misano, come negli anni passati, abbiamo ritenuto che per Natale fosse giusto non correre dietro alla moda dei costosi lustrini del centro. – afferma il sindaco Stefano Giannini -Luminarie sobrie e, anche per la caratteristica policentrica di Misano, spazio alla dinamicità dei comitati di frazione, volendo rafforzare quello spirito di comunità che è una delle caratteristiche dei misanesi. Con una valorizzazione alla tradizione, grazie alle spettacolare esposizione di Presepi in via Repubblica a cura delle sorelle Tacchi, ai Babbi Natali su due ruote di traverso all’Arena 58, alla Festa della Befana in Piazza dedicata ai bambini. Tutto misura della dimensione della città di Misano con le sue varie frazioni e con una sobrietà che riteniamo consona alla Festività religiosa. Ringrazio i cittadini e i comitati che in questo periodo hanno realizzato questi eventi adatti proprio a tutti”.



Dall’1 dicembre al 20 gennaio

PRESEPE MECCANICO

(a cura di Ferdinando Righetti)

Via Boito 7, vicino all’Asilo Nido di Misano



Mercoledì 5 dicembre ore 19,15

BALLIAMO INSIEME

Festa con i bambini dei corsi di HIP-HOP

(a cura del Comitato di Villaggio Argentina)

Villaggio Argentina, Sala Polivalente



Giovedì 6 dicembre ore 10,00

ADDOBBO ALBERO DI NATALE

con i decori realizzati dai bambini delle scuole materne

di Villaggio Argentina

Parco di Villaggio Argentina



Dall'8 dicembre al 6 gennaio

A SPASSO TRA I PRESEPI

Mostra di presepi artistici

(a cura di Anna, Carla e Ivana Tacchi) Viale della Repubblica



Dall'8 dicembre al 6 gennaio

PRESEPE IN PIAZZA DE CHIRICO

(a cura del Comitato di Belvedere)

Belvedere, Piazza de Chirico



Sabato 8 dicembre ore16,00 ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

Vin Brulè e cioccolata calda

(a cura del Comitato Santamonica)

Santamonica, Piazza della Musica



Dall’8 al 23 dicembre

tutti i sabato e domenica

MERCATINO DELL’USATO

(a cura del Comitato Santamonica)

Santamonica, Via Corelli



Dall’8 dicembre al 5 gennaio ore 20,30

(escluso il 25 e il 31 dicembre)

TOMBOLA NATALIZIA

(a cura del Comitato Villaggio Argentina)

Villaggio Argentina, Sala polivalente



Sabato 8 dicembre ore 20,30

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

Seguirà cena comunitaria con Pizza

(a cura del Comitato di Misano Monte)

Presso la Parrocchia di Misano Monte



Sabato 8 dicembre ore 15,30

LABORATORIO DI NATALE

Addobbo albero di Natale e merenda

(A cura del Comitato di Misano Cella)

Misano Cella, Centro di Quartiere



Sabato 8 dicembre

ACCENSIONE ALBERI DI NATALE

(a cura del comitato Scacciano)

Scacciano



Domenica 9 dicembre ore 17

PIETAS JULIA’S GOT TALENT

Spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle

(a cura della Società Sportiva Pietas Julia)

Palasport di Misano



Sabato 15 dicembre ore 15,00

TOMBOLA PER BAMBINI

(a cura del Comitato di Villaggio Argentina)

Villaggio Argentina, Sala Polivalente



Domenica 16 dicembre ore 10,30

DUE FOLLETTI IN BIBLIOTECA

Spettacolo per bambini con Cristina Petit

Biblioteca di Misano, via Rossini



Domenica 16 dicembre ore 16,30

COMMEDIA DIALETTALE

“Te vlù la bicicletta… Adess pìdela!!”

(a cura della Compagnia “I Giovne Amarcord”)

Cinema Astra, via D'annunzio



Sabato 22 dicembre ore 17,30

CERIMONIA DI FINE ANNO

Saluto del Sindaco alla cittadinanza

e brindisi degli auguri

Cinema Astra, via D'Annunzio



Sabato 22 dicembre dalle ore 11 alle ore 16,30

SANTA CLAUS ON DIRT

Prove libere di flat track e sfilati di Babbi Natale motociclisti

Arena 58, via Romagna (Misano Centro)

Organizzato da Bikers Cave in collaborazione con Fondazione aMisano



Domenica 23 dicembre 14,30

BABBO NATALE IN PIAZZA

Consegna dei regali ai bambini della frazione

e degustazione di dolci natalizi

(a cura del Comitato di Scacciano)

Scacciano, Piazza Malatesta



Dal 24 dicembre al 6 gennaio

PRESEPE MECCANICO

mercoledì 26 dicembre nel pomeriggio

castagne e vin brulè per tutti

(a cura del Comitato di Scacciano)

Scacciano, locali ex scuola materna



Lunedì 24 Dicembre

FESTA CON BABBO NATALE (ore 16,00)

(a cura del Comitato di Misano Cella)

BABBO NATALE IN FRAZIONE (ore 14,00)

(a cura del Comitato di Villaggio Argentina)

TRENINO DI BABBO NATALE (ore 16,00)

SANTA MESSA E PROCESSIONE (ore 21,30)

(a cura del Comitato Santamonica)

LABORATORI CON BABBO NATALE (ore 15,00)

(a cura del Comitato di Misano Monte)

SANTA MESSA IN PIAZZA DE CHIRICO (ore 21,30)

(a cura del Comitato di Belvedere)



Mercoledì 26 dicembre ore 11,30

IL TUFFO DI BABBO NATALE

Bagno in mare dei Babbo Natale

(A cura della Fondazione Misano,

della Cooperativa Bagnini e del Consorzio Servizi di Spiaggia)

Piazzale Roma



Sabato 5 gennaio 2019

ARRIVA LA BEFANA A SCACCIANO

Distribuzione di dolciumi ai più piccoli

(a cura del Comitato cittadino di Scacciano)

Scacciano, Centro di Quartiere



Domenica 6 Gennaio 2019 ore 15,00

FESTA DELLA BEFANA

Distribuzione dei doni da parte della Befana

Spettacolo acrobatico del “Duo Edera”

Musica e animazione del “Grande Cantagiro Barattoli”

Parata di trampoli con percussioni

della compagnia “Circa Teatro”

Mercatino artigianale

L'associazione AVIS di Misano offrirà

assaggi di panettone, vin brulè e the caldo.

Piazza della Repubblica







Per informazioni:

Ufficio IAT Misano 0541/615520