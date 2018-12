Riccione, lotta all’evasione fiscale, razionalizzazione della spesa, attenzione al sociale: Comune traccia il Bilancio

Attualità

Riccione

| 10:50 - 08 Dicembre 2018

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2019/2021, un bilancio in cui trovano collocazione temi importanti quali: il recupero dell’evasione tributaria, l’equita’ fiscale, opere pubbliche per i riccionesi, il rilancio dell’offerta turistica in termini di eventi e spettacoli, grande attenzione per il sociale.

Il principale documento di programmazione finanziaria dell’ente inizierà l’iter amministrativo la prossima settimana con la discussione nelle commissioni consiliari per essere approvato in Consiglio Comunale entro l’anno.

Il bilancio del Comune di Riccione conta ben 171.089.455,25 euro di flussi finanziari in entrata ed altrettanti in spesa, di cui 41.885.729,52 euro per entrate tributarie, 4.957.427,95 euro per trasferimenti e 13.430.275,25 euro per entrate extratributarie.

La spesa corrente ammonta ad 57.964.357,72 euro e la spesa in conto capitale ad 22.184.302,30 euro.





Invariata la pressione fiscale, anzi si puo’ considerare in diminuzione, in considerazione del fatto che non sono stati neppure applicati gli incrementi consentiti dalla normativa per recuperare almeno sull’esercizio 2019 il tasso di inflazione programmata.

Nel dettaglio sul fronte delle uscite il 2019 tra le voci a bilancio, conta un incremento di 200.000 euro del Fondo dipendenti e di 200.000 euro per un contenzioso sulla pubblica illuminazione ereditato dalla Giunta Tosi dalle amministrazioni precedenti, 250.000 euro per investimenti al porto, una somma ulteriore di 100.000 euro, rispetto alle previsioni iniziali, nel sociale per il sostegno ai ragazzi disabili, ai centri di buon vicinato e per lo studio di riqualificazione dell’ex macello.

Importanti le voci in uscita rispetto a quelle in entrata per il 2019 che il Comune sostiene per dare risposte a servizi socio-educativi rivolti a bambini e anziani.

Per le scuole comunali e statali la voce di entrata ammonta a 880.000 euro contro gli oltre 3.200.000 di euro in uscita, per la mensa circa 600.000 euro in entrata, la metà rispetto ai costi sostenuti.

Parallelamente procede a ritmo sostenuto il recupero dell’evasione fiscale con 650.000 euro in più per il 2019 rispetto all’anno record del 2018. Sul fronte delle entrate sono previsti maggiori introiti dell’imposta di soggiorno con maggiori incassi pari a 350.000 euro rispetto all’anno precedente per il maggiore afflusso turistico previsto, così come evidenziato nel 2018. Per il 2019 l’imposta servirà a finanziare, tra le voci di destinazione, turismo, eventi e cultura per oltre 1.500.000 euro, nuovo lungomare 4, manutenzione stradale e verde.



Fra gli interventi previsti nel Piano triennale dei lavori pubblici per il 2019, dove sono programmati ulteriori investimenti in parte ordinaria per 400.000 euro, si ricordano il Museo del Territorio, il prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre, il prolungamento ciclopedonale di Via Ceccarini, il restyling della passeggiata Goethe, di cui la prima tranche verrà finanziata dai proventi dell’imposta di soggiorno, le scuole di via Panoramica e di via Capri, la riqualificazione di viale Tasso, il prolungamento della pista ciclopedonale di San Lorenzo, la manutenzione stradale ed i marciapiedi con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, investimenti tutti per un onere complessivo di oltre 22 milioni di euro su 2019 e 2020, pari ad oltre 18 milioni nel 2021.





“Questo bilancio rispecchia quello che abbiamo sempre dichiarato nel mantenere alta l’attenzione ai bisogni dei cittadini e dei nostri ospiti - afferma l’assessore al bilancio Luigi Santi - senza mettere le mani nelle tasche dei riccionesi, grazie al nostro impegno alla lotta all’evasione, perché più persone pagano e meno si paga tutti, e ad una razionalizzazione della spesa. Con la pressione fiscale, non solo invariata ma diminuita per la mancata applicazione degli aumenti dovuti all’inflazione e il grande lavoro di recupero dell’evasione fiscale, anche in virtù di nuovi strumenti come il regolamento Tari, verrà data ulteriore forza alle importanti e nuove opere previste per il prossimo anno, risorse per il sociale e per le categorie svantaggiate da un lato, ricerca di innovativi progetti sul versante turistico dall’altro consentiranno di mantenere e accrescere l’appeal dell’immagine di Riccione, necessaria a garantire una elevata qualità sia dei servizi che degli eventi che caratterizzano la città in tutto l’arco dell’anno. Un bilancio importante per cui ringrazio il lavoro svolto dalla dottoressa Farinelli e dagli uffici di settore così come i consiglieri di maggioranza per l’impegno e la responsabilità profusa.”





“Si tratta di un bilancio sano e all’altezza della citta’, la cui approvazione entro l’anno ci consentira’ di evitare l’esercizio provvisorio e di ottenere vari bonus su contributi e tetti di spesa. Grazie al lavoro svolto dagli uffici nel contrasto all’evasione fiscale abbiamo inoltre raggiunto importanti recuperi così da ottenere ulteriori riserve, dichiara il responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Farinelli.