Pista di pattinaggio sul ghiaccio trasformata in lago, atto vandalico all'Ice Village: manomesso impianto

Cronaca

Rimini

| 09:02 - 08 Dicembre 2018

Atto vandalico all'Ice Village di Rimini sabato alle prime luci dell’alba: ignoti hanno manomesso l’impianto di raffreddamento della pista di pattinaggio causando la fuoruscita del liquido che ne preserva il ghiaccio. A farne la scoperta il responsabile Gilberto Pesaresi che si è trovato davanti agli occhi un triste spettacolo, un lago al posto del ghiaccio. Il custode e alcuni tecnici erano rimasti sul posto fino alle 6 circa, per i preparativi. Era infatti prevista per sabato mattina alle 10 l’apertura dell’attrazione. I danni all’impianto ammontano a qualche migliaia di euro, ma sono molti di più i mancati introiti che avrebbe fruttato l’inaugurazione e gli eventi correlati. Inevitabilmente l’apertura salterà, in attesa del ripristino dell’impianto. Sono state messi al corrente le Forze dell'Ordine che hanno avviato le indagini.