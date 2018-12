VIDEO: Panico in discoteca, 6 ragazzi morti e oltre 100 feriti. Tragedia vicino ad Ancona

Cronaca

Ancona

| 08:07 - 08 Dicembre 2018

Sei ragazzi sono morti stanotte travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. Oltre cento sono rimasti feriti, 10 dei quali in modo grave. La tragedia è avvenuta intorno all'una di notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo. Sembra che a scatenare il panico sia stato l'utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante. Almeno mille persone erano all'interno del locale, arrivati anche dal riminese, tantissimi minorenni, dove si stava svolgendo un concerto del trapper Sfera Ebbasta. Vittime e feriti hanno riportato lesioni e traumi da schiacciamento.



Nel Video il drammatico intervento dei vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi.