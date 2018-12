Volley C femminile, esonerato il tecnico della Banca di San Marino Fabio Palazzi

Sport

Repubblica San Marino

| 21:13 - 07 Dicembre 2018

Nella serata di giovedì la Beach & Park Volley ha sollevato Fabio Palazzi dall’incarico di capo allenatore della Banca di San Marino, squadra di serie C femminile. La società ringrazia Palazzi per il lavoro svolto fino a quel momento e gli augura le migliori fortune sportive, certa che le reciproche strade potranno incrociarsi nuovamente.



Palazzi ha pubblicato sul gruppo WhatsApp della squadra un messaggio in cui, tra l’altro, scrive: “Ringrazio doverosamente la società per la fiducia accordatami quest'estate. Un ringraziamento va anche alle ragazze per l'impegno profuso in palestra in questi soli tre mesi di lavoro insieme”.