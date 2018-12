Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:53 - 07 Dicembre 2018

Il Santarcangelo sabato sarà di scena a Francavilla. Non ci sarà l'attaccante Lorenzo Cinque, autore di tre reti in 12 partite, ceduto alla Clodiense, al terzultimo posto nel girone C della serie D. Questi i convocati.

PORTIERI Moscatelli, Battistini DIFENSORI Bondioli Broli Corvino Guglielmi, Maini

CENTROCAMPISTI Cascione, Dhamo, Gaiola, Galeotti, Moroni, Pigozzi

ATTACCANTI Bernardi, Falomi, Fuchi, Guidi, Nasini, Peroni