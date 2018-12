Passeggia di notte per Marina Centro con un televisore di grosse dimensioni appena rubato

Cronaca

Rimini

| 17:43 - 07 Dicembre 2018

Passeggiava di notte per viale Regina Margherita, reggendo un televisore di grosse dimensioni. Un 30enne rumeno, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato notato da alcuni cittadini che hanno avvisato la Polizia. Alla vista delle pattuglie della Squadra Volanti, il giovane ha cercato vanamente di nascondere il televisore, marca Lg, dietro i cespugli e di sbarazzarsi dello zaino che portava sulle spalle e nel quale trasportava diversi cacciavite, grimaldello e tronchesi. Il 30enne è stato così denunciato per ricettazione e possesso di oggetti allo scasso. Nelle foto il televisore: la Polizia sta svolgendo gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario.